RaiNews : 'Le mutazioni del virus sono costanti e vanno controllate, ma a cambiare è solo la capacità di contagiare di più'.… - cronaca_news : Roma, Coronavirus, 'Variante inglese, italiana e sudafricana, ecco perché il Lazio diventerà zona arancione'… - antoniocaperna : OMCEO ROMA, OLTRE 97% DI ADESIONI DEI MEDICI A VACCINAZIONE ANTI CORONAVIRUS - dermanewsok : OMCEO ROMA, OLTRE 97% DI ADESIONI DEI MEDICI A VACCINAZIONE ANTI CORONAVIRUS - saluteh24com : OMCEO ROMA, OLTRE 97% DI ADESIONI DEI MEDICI A VACCINAZIONE ANTI CORONAVIRUS -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Coronavirus

ROMA (ITALPRESS) – I nuovi casi di coronavirus in Italia scendono a 12.532 nelle ultime 24 ore, ma sono in calo anche i tamponi, che rispetto a ieri sono 91.656. Crescono invece le vittime, 448 ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 gen - La Borsa di Tokyo chiude con un mini guadagno in una seduta caratterizzata dalle preoccupazioni dei ...