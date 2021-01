Roghi tossici | il ministro Costa dona 101 telecamere ai comuni di Giugliano e Caivano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Da oggi idie dihanno un alleato in più nella lotta contro i. Grazie a un accordo con il ministero dell’Ambiente sono statete 101”. Così ildell’Ambiente Sergio. “Stiamo lavorando come una squadra: con le Prefetture di Napoli e Caserta, i sindaci di, che ringrazio, i Carabinieri, la Polizia Municipale e tutte le forze dell’ordine che controlleranno le immagini h24. Per debellare la Terra dei Fuochi serve un lavoro corale, di squadra, e un coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini di questi territori. E stiamo lavorando anche in questo senso. Non bastano le Forze ...