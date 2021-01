Roberto Valbuzzi, spunta la foto del matrimonio: come non l’avete mai visto prima (Di martedì 12 gennaio 2021) Roberto Valbuzzi, spunta la foto del matrimonio sul suo profilo social: i follower senza parole per tanta bellezza. E’ l’amatissimo chef presente negli ultimi tempi nel seguitissimo programma Cortesie per gli ospiti, Roberto Valbuzzi è decisamente apprezzatissimo. Insieme a Csaba dalla Zorza e Diego Thomas sta riscontrando un successo incredibile, il trio mostra ogni volta L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 12 gennaio 2021)ladelsul suo profilo social: i follower senza parole per tanta bellezza. E’ l’amatissimo chef presente negli ultimi tempi nel seguitissimo programma Cortesie per gli ospiti,è decisamente apprezzatissimo. Insieme a Csaba dalla Zorza e Diego Thomas sta riscontrando un successo incredibile, il trio mostra ogni volta L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

senzalattosio : Rettifico: Diego Thomas >>>>>>> Roberto Valbuzzi - axelzzz85 : Faccio il bravo e non seguo Roberto valbuzzi in giro per il supermercato ????....... -