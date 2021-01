Ritorno a scuola, vertice in Prefettura: “No agli orari sfalsati, sì al potenziamento dei trasporti. Ce la faremo” (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ancora una riunione in Prefettura per riavviare la didattica in presenza. Dopo aver ricevuto nel pomeriggio di ieri le rappresentanze sindacali, il Prefetto Francesco Cappetta ha presieduto stamani un nuovo vertice questa volta con la partecipazione dei dirigenti scolastici e lo stesso provveditore agli studi provinciale, Vito Alfonso. Al centro dei lavori l’individuazione di un percorso comune che possa garantire l’esercizio del diritto allo studio. La conclusione del vertice odierno ha confermato l’orientamento del Prefetto a escludere lo sfalsamento degli orari di ingresso in aula degli studenti, mentre è confermato il potenziamento dei mezzi di trasporto pubblico perchè siano occupati soltanto per metà della disponibilità. Il dirigente ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ancora una riunione inper riavviare la didattica in presenza. Dopo aver ricevuto nel pomeriggio di ieri le rappresentanze sindacali, il Prefetto Francesco Cappetta ha presieduto stamani un nuovoquesta volta con la partecipazione dei dirigenti scolastici e lo stesso provveditorestudi provinciale, Vito Alfonso. Al centro dei lavori l’individuazione di un percorso comune che possa garantire l’esercizio del diritto allo studio. La conclusione delodierno ha confermato l’orientamento del Prefetto a escludere lo sfalsamento deglidi ingresso in aula degli studenti, mentre è confermato ildei mezzi di trasporto pubblico perchè siano occupati soltanto per metà della disponibilità. Il dirigente ...

AzzolinaLucia : Il mio intervento a Rai News 24, dove ho parlato delle date del ritorno a scuola. Condividiamo per fare chiarezza. - RegioneER : ??#SCUOLA, in ER rinviato al 25 gennaio il ritorno alle lezioni in presenza alle superiori: “Serve massima precauzio… - jiuga__ : questa scuola è un inferno, oggi sarei dovuta uscire cn la mia ragazza che nn vedo da più di un mese per colpa del… - MScrobogna : RT @valy_s: A MLN DI RAGAZZI avevano promesso il ritorno a #scuola Il 23/12 sono stati fatti i piani di rientro per il 7/01 compreso coinvo… - effe_news : Covid: Zalukar (Misto), trovare soluzioni per il ritorno a scuola -

