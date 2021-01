Rischio nuova ondata sugli ospedali, Galli: «Così siamo messi male: il sistema dei colori non funziona» (Di martedì 12 gennaio 2021) Tutto da rifare. Le misure di contenimento del Coronavirus in Italia non hanno dato i frutti sperati. A sostenerlo, l’esperto Massimo Galli: «Il sistema delle regioni a colori diversi non ha funzionato». Per il direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, la dimostrazione risiede nel fatto che «le regioni che sono sempre state più o meno gialle sono quelle attualmente messe peggio». Verso il nuovo Dpcm, il piano di 100 giorni di lockdown in quasi tutta Italia: i nuovi divieti su spostamenti e bar anche in zona gialla Durante l’intervista Agorà, Galli ha lanciato un allarme: «Per come si configura, la situazione ci dà elevate possibilità di essere messi male a breve». Il medico, analizzando i dati, evidenzia come i numeri ... Leggi su open.online (Di martedì 12 gennaio 2021) Tutto da rifare. Le misure di contenimento del Coronavirus in Italia non hanno dato i frutti sperati. A sostenerlo, l’esperto Massimo: «Ildelle regioni adiversi non hato». Per il direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, la dimostrazione risiede nel fatto che «le regioni che sono sempre state più o meno gialle sono quelle attualmente messe peggio». Verso il nuovo Dpcm, il piano di 100 giorni di lockdown in quasi tutta Italia: i nuovi divieti su spostamenti e bar anche in zona gialla Durante l’intervista Agorà,ha lanciato un allarme: «Per come si configura, la situazione ci dà elevate possibilità di esserea breve». Il medico, analizzando i dati, evidenzia come i numeri ...

Il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, si è detto preoccupato e contrario al divieto di asporto take away dopo le 18. Si lavora per far si che la nostra regione non debba ricadere in un’al ...

