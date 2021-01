Rimpasto giunta de Magistris: dentro Pagano e Gaudino, fuori Panini e Buonanno (Di martedì 12 gennaio 2021) NAPOLI – Giovanni Pagano e Marco Gaudini entrano nella giunta del Comune di Napoli. Lo ha annunciato il sindaco Luigi de Magistris in una conferenza stampa. “Ci affidiamo ai giovani – ha detto l’ex Pm -, abbiamo fatto una scelta molto innovativa e coraggiosa”. RIMPASTO GIUNTA DE MAGISTRIS, FUORI PANINI E BUONANNO Leggi su dire (Di martedì 12 gennaio 2021) NAPOLI – Giovanni Pagano e Marco Gaudini entrano nella giunta del Comune di Napoli. Lo ha annunciato il sindaco Luigi de Magistris in una conferenza stampa. “Ci affidiamo ai giovani – ha detto l’ex Pm -, abbiamo fatto una scelta molto innovativa e coraggiosa”. RIMPASTO GIUNTA DE MAGISTRIS, FUORI PANINI E BUONANNO

