Riforma pensioni 2021 | ultimissime | conterrà quota 41 senza limiti anagrafici?

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il focus del dibattito sui social resta incentrato sulla prossimadelle, in molti confidano qualcosa possa ancora cambiare post100, al momento la legge di bilancio ha solo prorogato per un anno ape sociale e l’opzione donna, oltre ad aver dato speranza a 2.400 esodati attraverso la nona salvaguardia. Ma ancora troppi sono gli esclusi, che nei giorni scorsi ad esempio hanno scritto una lettera al Ministro Catalfo ed al Presidente Conte proprio per chiedere unastrutturale, che non preveda più le logiche del di anno in anno ed abbia al suo interno due sole misure, come le definisce Vincenza, colei che ha scritto la missiva, semplici ed eque per la maggioranza: la41 per tutti indipendentemente dall’età anagrafica dal 2022 e una100 dai 60 anni ...