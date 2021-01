Riecco la Vanoni. Un brano nuovo per cantare "il nostro tempo"

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 12 gennaio 2021) Paolo Giordano A (quasi) 86 anni si rimette in gioco l'ultima grande diva "visibile" della nostra canzone. E tra poco esce un album intero Ma a lei non importa. A (quasi) 86 anni Ornellaritorna con uninedito che anticipa addirittura l'album Unica, in uscita a fine mese, uno dei pochi dischi annunciati in questo silenzioso periodo di carestia musicale. E lo fa fregandosene dell'età, mettendosi nuovamente in gioco senza resuscitare o sfruttare o rianimare un passato glorioso. Ornellacanta un inedito, oltretutto scritto con Francesco Gabbani (e si sente) e con Pacifico, due degli autori più brillanti delpop. Si intitola Un sorriso dentro al pianto ed è riconoscibile al primo istante. Mentre quasi tutti si appellano a magheggi digitali per modificare o correggere la voce ...