Ricordate la mamma di Brandon e Brenda in Beverly Hills 90210? Visibilmente cambiata, la foto 20 anni dopo (Di martedì 12 gennaio 2021) Beverly Hills, 90210 è stata una delle serie televisive di maggior successo, andata in onda negli anni Novanta, divenuta il simbolo di quegli anni e di quella generazione. I protagonisti della serie erano un gruppo di adolescenti dell’alta borghesia di una delle zone più ricche di Los Angeles, per l’appunto Beverly Hills. A fianco dei ragazzi ovviamente c’erano delle figure più adulte, i loro genitori e tra i più conosciuti e amati, ricordiamo sicuramente i genitori dei gemelli Brandon e Brenda. La madre dei due ragazzi era Cindy Walsh, egregiamente interpretata dall’attrice Carol Potter. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carol Potter (@carolpotter90210) Ma ... Leggi su virali.video (Di martedì 12 gennaio 2021)è stata una delle serie televisive di maggior successo, andata in onda negliNovanta, divenuta il simbolo di queglie di quella generazione. I protagonisti della serie erano un gruppo di adolescenti dell’alta borghesia di una delle zone più ricche di Los Angeles, per l’appunto. A fianco dei ragazzi ovviamente c’erano delle figure più adulte, i loro genitori e tra i più conosciuti e amati, ricordiamo sicuramente i genitori dei gemelli. La madre dei due ragazzi era Cindy Walsh, egregiamente interpretata dall’attrice Carol Potter. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carol Potter (@carolpotter) Ma ...

Giulia32000758 : @ant19mar Ma ancora fate?? Ma BASTAAAA ma che pesanti. Oggi non c’è nulla per screditarla quindi tiriamo fuori dal… - facciolapazzah : MA VI RICORDATE QUANDO A 11/12 ANNI VI CHIAMAVA LA MAMMA MENTRE ERAVATE IN GIRO CON I VOSTRI AMICI E LORO INIZIAVAN… - CheDonnait : Ex corteggiatrice di #uominiedonne annuncia di essere di nuovo incinta. Auguroni! Ve la ricordate? - katyrotatori : Ma vi ricordate quando su fb era diventata virale quella barzelletta che faceva esattamente così: -Pierino, l’hai… - OnlyRossane : Ma voi vi ricordate di questo video? Mamma mia ho ritrovato questo screen... -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate mamma Gf, ricordate Francesca? Oggi è vedova e mamma di una bella bimba LettoQuotidiano Uccisa dall’ex a Sant’Antimo, i figli di Stefania Formicola prendono il cognome della madre

Hanno preso il cognome materno i figli di Stefania Formicola, la donna uccisa con un colpo di pistola al cuore il 19 ottobre del 2016 a ...

Beppe Fiorello, colpo di fulmine per Eleonora: "Tu sei la mamma dei miei figli"

Beppe Fiorello, stasera 11 gennaio protagonista su Rai 1 dello show Penso che un sogno così, vive anche una profonda storia d'amore con Eleonora Pratelli che va avanti da venti anni. Non è un mistero ...

Hanno preso il cognome materno i figli di Stefania Formicola, la donna uccisa con un colpo di pistola al cuore il 19 ottobre del 2016 a ...Beppe Fiorello, stasera 11 gennaio protagonista su Rai 1 dello show Penso che un sogno così, vive anche una profonda storia d'amore con Eleonora Pratelli che va avanti da venti anni. Non è un mistero ...