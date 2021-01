Repubblica: il rinnovo di Gattuso sarà un segnale per l’ambiente sempre pronto a criticare (Di martedì 12 gennaio 2021) L’appuntamento decisivo per la firma del rinnovo di Gattuso con il Napoli è previsto a breve, probabilmente dopo la finale di Supercoppa del 20 gennaio, secondo Repubblica, e non è ancora avvenuto solo per il fitto calendario di impegni calcistici. Non dovrebbero esserci ulteriori intoppi per la firma, dal momento che l’intesa economica e quella sugli obiettivi immediati sono stati raggiunti De Laurentiis e Gattuso sono contenti di andare avanti insieme e devono soltanto stringersi la mano, prima di ufficializzare la nuova deadline del loro matrimonio. Il rinnovo sarà anche un’occasione per dare un segnale all’ambiente che continua ad essere insoddisfatto e sempre alla ricerca di un colpevole. Ma non è possibile, secondo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 gennaio 2021) L’appuntamento decisivo per la firma deldicon il Napoli è previsto a breve, probabilmente dopo la finale di Supercoppa del 20 gennaio, secondo, e non è ancora avvenuto solo per il fitto calendario di impegni calcistici. Non dovrebbero esserci ulteriori intoppi per la firma, dal momento che l’intesa economica e quella sugli obiettivi immediati sono stati raggiunti De Laurentiis esono contenti di andare avanti insieme e devono soltanto stringersi la mano, prima di ufficializzare la nuova deadline del loro matrimonio. Ilanche un’occasione per dare unalche continua ad essere insoddisfatto ealla ricerca di un colpevole. Ma non è possibile, secondo ...

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica rinnovo Napoli, i dubbi di Gattuso su ambiente e progetto: il rinnovo torna in bilico la Repubblica Repubblica: il rinnovo di Gattuso sarà un segnale per l’ambiente sempre pronto a criticare

Tecnico e presidente sono d'accordo, la firma dovrebbe arrivare subito dopo la finale di Supercoppa. Più chiarezza e meno veleni: la prossima mossa deve farla De Laurentiis ...

Repubblica – Rinnovo Gattuso: con De Laurentiis progetto condiviso. Fissati obbiettivi, annuncio imminente

Gennaro Gattuso è pronto a sottoscrivere il rinnovo di contratto con il Napoli di De Laurentiis, il tecnico firmerà fino al 2023.

Tecnico e presidente sono d'accordo, la firma dovrebbe arrivare subito dopo la finale di Supercoppa. Più chiarezza e meno veleni: la prossima mossa deve farla De Laurentiis ...Gennaro Gattuso è pronto a sottoscrivere il rinnovo di contratto con il Napoli di De Laurentiis, il tecnico firmerà fino al 2023.