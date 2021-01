"Renzi si sfila? Impossibile un nuovo governo con Conte premier". Ribaltone a Palazzo Chigi e terremoto: cosa può accadere, ora (Di martedì 12 gennaio 2021) Altissima tensione a poche ore dal CdM di questa sera, martedì 12 gennaio, in agenda alle 21.30. CdM in cui si dovrebbe approvare il Recovery Plan e, subito dopo, si dovrebbe assistere al ritiro dei ministri di Italia Viva, Elena Bonetti e Teresa Bellanova. Dunque, Matteo Renzi si sfilerebbe aprendo una crisi di governo. Ma negli ultimissimi minuti, da Palazzo Chigi, è piovuto un clamoroso ultimatum al fu rottamatore: "Se si assumerà la responsabilità di una crisi di governo in piena pandemia, per il presidente Giuseppe Conte sarà Impossibile rifare un nuovo esecutivo con il sostegno di Iv", fanno sapere dalle parti del premier. Una presa di posizione che apre scenari clamorosi. Senza Renzi, in caso di crisi, sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Altissima tensione a poche ore dal CdM di questa sera, martedì 12 gennaio, in agenda alle 21.30. CdM in cui si dovrebbe approvare il Recovery Plan e, subito dopo, si dovrebbe assistere al ritiro dei ministri di Italia Viva, Elena Bonetti e Teresa Bellanova. Dunque, Matteosi sfilerebbe aprendo una crisi di. Ma negli ultimissimi minuti, da, è piovuto un clamoroso ultimatum al fu rottamatore: "Se si assumerà la responsabilità di una crisi diin piena pandemia, per il presidente Giuseppesaràrifare unesecutivo con il sostegno di Iv", fanno sapere dalle parti del. Una presa di posizione che apre scenari clamorosi. Senza, in caso di crisi, sul ...

