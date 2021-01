Renzi: se Mes in Recovery lo votiamo, altrimenti astensione | Credo che domani Conte annunci nuova maggioranza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La crisi di governo sembra essere ormai inevitabile. Mentre è ancora in corso il Consiglio dei ministri sul Recovery Fund, Renzi avverte che se non sarà inserito anche il Mes, Italia Viva si asterrà. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La crisi di governo sembra essere ormai inevitabile. Mentre è ancora in corso il Consiglio dei ministri sulFund,avverte che se non sarà inserito anche il Mes, Italia Viva si asterrà. ...

