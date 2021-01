Renzi mette in bilico Governo. Senza Mes, Italia Viva si astiene. (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Arrivata al Consiglio dei Ministri la bozza per la gestione del piano di rilancio. Le due ministre di Italia Viva potrebbero dimettersi dopo aver dato il via libera al documento. Zingaretti a Sky TG24: “Provocare la crisi è un grave errore politico”. Matteo Renzi sta mettendoa dura prova il Governo Conte Bis: “Irresponsabile sarebbe sprecare centinaia di miliardi dei nostri figli facendo debito cattivo e non investendo sulla sanità”. E’ Arrivata infatti al Consiglio dei Ministri la bozza per la gestione del piano di rilancio. Le due ministre Renziane potrebbero dimettersi dopo aver dato il via libera al piano mentre Zingaretti a Sky TG24 dichiara: “Provocare la crisi è un grave errore politico”. Dal canto suo Renzi ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Arrivata al Consiglio dei Ministri la bozza per la gestione del piano di rilancio. Le due ministre dipotrebbero dirsi dopo aver dato il via libera al documento. Zingaretti a Sky TG24: “Provocare la crisi è un grave errore politico”. Matteostandoa dura prova ilConte Bis: “Irresponsabile sarebbe sprecare centinaia di miliardi dei nostri figli facendo debito cattivo e non investendo sulla sanità”. E’ Arrivata infatti al Consiglio dei Ministri la bozza per la gestione del piano di rilancio. Le due ministreane potrebbero dirsi dopo aver dato il via libera al piano mentre Zingaretti a Sky TG24 dichiara: “Provocare la crisi è un grave errore politico”. Dal canto suo...

lucatelese : @@@@@@@@@ Conte mette con le spalle al muro Renzi: “Se si assumerà la responsabilità di una crisi in piena pandemia… - fattoquotidiano : Recovery, Renzi: “Mattarella mi ha chiamato per l’ok? È un arbitro, non si mette a dire a un leader politico cosa d… - fattoquotidiano : Sondaggi, la crisi di governo mette il turbo a Fratelli d’Italia: è a 2 punti dal Pd che perde un punto in 20 giorn… - CarieriF : RT @tpi: La mossa di Conte che smarchera il bluff di #Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai mai più in magg… - rombi_ti : RT @lucatelese: La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai mai più i… -