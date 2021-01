Renzi, la crisi di Governo e le morti da Covid: le parole di Di Battista fanno discutere (Di martedì 12 gennaio 2021) In un post pubblicato su Facebook, Alessandro Di Battista critica aspramente Renzi e Italia Viva per aver aperto la crisi di Governo. Dall’8 gennaio scorso, dopo il report del comitato tecnico-scientifico sull’andamento dell’epidemia, è apparso in maniera piuttosto chiara il fatto che le prossime settimane saranno molto dure da vivere. La curva dei contagi è tornata a salire in maniera preoccupante e il comitato ritiene che il prossimo picco possa presentarsi già dopo il 15 gennaio. Prima Speranza e poi Miozzo hanno confermato che la terza ondata non è più solamente un’ipotesi e Conte questa mattina ha ribadito il concetto. Ad un mese esatto dal ritorno dell’indice Rt sotto la soglia di rischio, insomma, l’Italia dovrà tornare a confrontarsi con il Covid applicando misure più rigide. ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 12 gennaio 2021) In un post pubblicato su Facebook, Alessandro Dicritica aspramentee Italia Viva per aver aperto ladi. Dall’8 gennaio scorso, dopo il report del comitato tecnico-scientifico sull’andamento dell’epidemia, è apparso in maniera piuttosto chiara il fatto che le prossime settimane saranno molto dure da vivere. La curva dei contagi è tornata a salire in maniera preoccupante e il comitato ritiene che il prossimo picco possa presentarsi già dopo il 15 gennaio. Prima Speranza e poi Miozzo hanno confermato che la terza ondata non è più solamente un’ipotesi e Conte questa mattina ha ribadito il concetto. Ad un mese esatto dal ritorno dell’indice Rt sotto la soglia di rischio, insomma, l’Italia dovrà tornare a confrontarsi con ilapplicando misure più rigide. ...

