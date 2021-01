Renzi | “Da Italia Viva battaglia per la libertà | il resto è chiacchiera populista”

Leggi su dire

(Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA – “Prima ci insultano. E poi ci danno ragione senza ammetterlo. È avvenuto sul rapporto Stato / Regioni. È avvenuto sul bicameralismo. È avvenuto sulla decontribuzione del JobsAct. È avvenuto su Industria 4.0. È avvenuto sui diritti sociali e civili. È avvenuto sui vaccini. È avvenuto sull’idea di Europa, su Trump, sui temi dell’Expo. È avvenuto sulla centralità della scuola (a proposito, brava Toscana). Adesso è avvenuto anche sul Recovery Plan dove – almeno a parole – ci stanno dando ragione”. Lo scrive Matteo Renzi, leader di Italia viva, nella Enews. “Tutte le volte che abbiamo posto questi temi- prosegue- siamo stati insultati, contestati, attaccati. Ma tutte le volte abbiamo usato il coraggio – tutto il coraggio che abbiamo – per chiedere di essere giudicati sulle idee e non sulla simpatia o antipatia. Ci vuole coraggio per stare con Italia Viva, per sostenere Italia Viva, per iscriversi a Italia Viva, per difendere Italia Viva sui social, per metterci la faccia insieme a noi. So quanto vi costa. Ma proprio per questo voglio dirvi grazie e dirvi quanto sono orgoglioso della nostra/vostra libertà, del nostro/vostro coraggio. Stiamo facendo una battaglia di libertà e di coraggio contro il pensiero unico di larga parte dei talk e dell’informazione di palazzo. Ma lo stiamo facendo perché dalla nostra parte abbiamo le idee e la voglia di dare una mano ai nostri figli. Punto. Tutto il resto è chiacchiera populista”.