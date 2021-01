Regole covid, Regioni divise in zone gialle e arancioni: cosa si può fare oggi 12 gennaio prima della nuova stretta (Di martedì 12 gennaio 2021) Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto in zona arancione, tutte le altre Regioni in zona gialla. oggi 12 gennaio le Regole da seguire per contrastare il coronavirus seguono lo schema della divisione in fasce di rischio introdotto a novembre scorso, ma con qualche limitazione in più. Per effetto dell’ultimo decreto approvato dal governo, infatti, è stato prorogato il divieto di spostamento tra Regioni (anche se gialle), che resta consentito solo per motivi di necessità, salute o lavoro documentati con la consueta autocertificazione (scaricabile qui). Ed è probabile che lo stop venga esteso ulteriormente: nel nuovo dpcm che andrà a sostituire quello attuale (in scadenza il 15 gennaio), l’esecutivo prevede di rafforzare le restrizioni a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto in zona arancione, tutte le altrein zona gialla.12leda seguire per contrastare il coronavirus seguono lo schemadivisione in fasce di rischio introdotto a novembre scorso, ma con qualche limitazione in più. Per effetto dell’ultimo decreto approvato dal governo, infatti, è stato prorogato il divieto di spostamento tra(anche se), che resta consentito solo per motivi di necessità, salute o lavoro documentati con la consueta autocertificazione (scaricabile qui). Ed è probabile che lo stop venga esteso ulteriormente: nel nuovo dpcm che andrà a sostituire quello attuale (in scadenza il 15), l’esecutivo prevede di rafforzare le restrizioni a ...

myrtamerlino : Intanto nel centro storico di #Lucca una bella festa improvvisata senza rispetto delle regole nel bel mezzo di una… - nzingaretti : Il Lazio è ancora in fascia gialla. Grazie ai cittadini per il rispetto delle regole. Siamo l'unica regione italian… - zazoomblog : Regole covid Regioni divise in zone gialle e arancioni: cosa si può fare oggi 12 gennaio prima della nuova stretta… - fattoquotidiano : Regole covid, Regioni divise in zone gialle e arancioni: cosa si può fare oggi 12 gennaio prima della nuova stretta - isabfont : RT @jeperego: Le regole del nuovo lockdown in Baviera, che si muove autonomamente per molte misure. Il crollo di fatturato degli impianti d… -