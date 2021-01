Regione Campania, Lega: ancora incertezze su borse di studio dell’ADISURC (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Riceviamo e pubblichiamo la nota dei consiglieri regionali della Lega Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro sulle erogazioni delle borse di studio da parte della ADISURC. La nota – ancora nessuna comunicazione da parte della Regione sulle erogazioni delle somme spettanti ai vincitori delle borse di studio in Campania. La Lega, a firma dei tre consiglieri regionali Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro, già a dicembre chiedeva delucidazioni al presidente della giunta sulla parziale erogazione delle borse di studio regionali. Con una serie di Decreti del dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per il Diritto allo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Riceviamo e pubblichiamo la nota dei consiglieri regionali dellaGianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro sulle erogazioni delledida parte della ADISURC. La nota –nessuna comunicazione da parte dellasulle erogazioni delle somme spettanti ai vincitori dellediin. La, a firma dei tre consiglieri regionali Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro, già a dicembre chiedeva delucidazioni al presidente della giunta sulla parziale erogazione dellediregionali. Con una serie di Decreti del dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per il Diritto allo ...

