Regionali Calabria | Tripodi Art 1 | “Non favorevoli a candidatura de Magistris”

(Di martedì 12 gennaio 2021) REGGIO CALABRIA – “Su una ipotesi di candidatura a governatore della Calabria di Luigi de Magistris per il centrosinistra, come ha anche ribadito il nostro parlamentare Nico Stumpo, non siamo favorevoli ad opzioni che provengono da fuori regione. Ci sono certamente candidati validi nel centrosinistra calabrese, quindi siamo contrari a operazioni di esportazione”. Così alla Dire il coordinatore calabrese di Articolo 1 Alex Tripodi.