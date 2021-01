Recovery Plan, la bozza sul tavolo dei ministri: il piano degli interventi (Di martedì 12 gennaio 2021) Pronta la nuova bozza del Recovery Plan che andrà all’esame del Consiglio dei ministri fissato per le 21.30 di oggi, 12 gennaio. Il piano, fa sapere il Governo, è stato “rielaborato all’esito del confronto con le forze di maggioranza sulla base delle varie osservazioni critiche da queste formulate” ed è stato inviato ai titolari dei vari dicasteri. In 171 pagine, 47 linee di intervento sulla base dei 222,9 miliardi da destinare a diversi settori per sostenere il Paese in questo orizzonte di emergenza Covid. Recovery Plan: la nuova bozza inviata ai ministri “Abbiamo consegnato al Presidente Giuseppe Conte la nuova bozza del Recovery Plan. In oltre 170 pagine sono esposte le ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Pronta la nuovadelche andrà all’esame del Consiglio deifissato per le 21.30 di oggi, 12 gennaio. Il, fa sapere il Governo, è stato “rielaborato all’esito del confronto con le forze di maggioranza sulla base delle varie osservazioni critiche da queste formulate” ed è stato inviato ai titolari dei vari dicasteri. In 171 pagine, 47 linee di intervento sulla base dei 222,9 miliardi da destinare a diversi settori per sostenere il Paese in questo orizzonte di emergenza Covid.: la nuovainviata ai“Abbiamo consegnato al Presidente Giuseppe Conte la nuovadel. In oltre 170 pagine sono esposte le ...

