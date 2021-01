Recovery Plan da 310 miliardi: risorse e capitoli di spesa (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – Arriva a 310 miliardi la portata dei progetti inseriti nel Recovery Plan, che è stato regolarmente inviato ai partiti di maggioranza 24 ore prima del CdM, convocato per questa sera, martedì 12 gennaio alle 21.30. Un corpus di interventi che impegna oltre 170 pagine, così come rielaborato dopo il confronto con le forze della maggioranza. Le risorse Le risorse, come previsto, sono salite a 222 miliardi, aggiungendo ai 209 miliardi assegnati all’Italia dal Piano Next Generation EU, il valore del Fondo sviluppo coesione per il Sud. Di questi 144,2 sono destinati a nuovi interventi. La portata dei progetti inseriti nel Piano di Ripresa e Resilienza (pnrr), però, sale a 310 miliardi includendo anche la programmazione di bilancio per il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – Arriva a 310la portata dei progetti inseriti nel, che è stato regolarmente inviato ai partiti di maggioranza 24 ore prima del CdM, convocato per questa sera, martedì 12 gennaio alle 21.30. Un corpus di interventi che impegna oltre 170 pagine, così come rielaborato dopo il confronto con le forze della maggioranza. LeLe, come previsto, sono salite a 222, aggiungendo ai 209assegnati all’Italia dal Piano Next Generation EU, il valore del Fondo sviluppo coesione per il Sud. Di questi 144,2 sono destinati a nuovi interventi. La portata dei progetti inseriti nel Piano di Ripresa e Resilienza (pnrr), però, sale a 310includendo anche la programmazione di bilancio per il ...

TeresaBellanova : Siamo all'11 gennaio e ancora non ci è stato consegnato il testo del Recovery Plan. Sono stufa degli appelli a fare… - ItaliaViva : Non mi interessa se Conte va al Quirinale o meno. A me interessa che ci venga dato il documento del Recovery Plan e… - beppe_grillo : Molti media, politici, giornalisti e commentatori utilizzano termini inglesi difficilmente comprensibili per il pop… - gjscco : RT @ABisciotti: @alfredodattorre @claudio301065 Si può pensare che alcuni partiti preferirebbero non avere il Recovery plan perché muovere… - Linkiesta : RT @christianrocca: Ecco cosa prevede la nuova bozza del Recovery plan -