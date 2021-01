Recovery | la proposta di Angi | investire il 15% su giovani e innovazione

Leggi su formiche

(Di martedì 12 gennaio 2021) Questa crisi si può trasformare in un’opportunità di rilancio per l’Italia, ponendo al centro dell’agenda il tema. I dati in questo momento per l’economia sono allarmanti, come dimostrano le previsioni di Goldman Sachs taglia le stime per l’economia europea. A causa del rafforzamento della pandemia Covid 19, Goldman Sachs rivede al ribasso le stime per l’economia dell’area Euro, con il dato del Pil complessivo per il quarto trimestre 2020 abbassato da -1% a -2,2% e il rischio sempre più elevato di un «leggero calo» anche nel primo trimestre di quest’anno. I report di Goldman Sachs annunciano «una nuova contrazione a gennaio, soprattutto nel Regno Unito e in Germania», dopo un aumento dei contagi e restrizioni governative più stringenti, con i blocchi che sono visti in riduzione progressiva dal mese di marzo. Occorre sviluppare un ...