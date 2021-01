Recovery Fund - Motus-e propone investimenti nella mobilità elettrica per 18,7 miliardi (Di martedì 12 gennaio 2021) Interventi più coraggiosi per la transizione alla mobilità elettrica. quanto chiede al governo Motus-e, associazione dedicata allo sviluppo della mobilità elettrica (alla quale prendono parte grandi gruppi come FCA, Volkswagen Italia e Renault, ma anche Tesla, Volvo, Enel X e ALD Automotive), con proposte per 18,7 miliardi di euro complessivi che rivedono in parte la bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza, necessario per l'accesso al Recovery Fund. Fondi rimodulati. Con un orizzonte temporale che arriva al 2026, la rimodulazione delle risorse della discussa bozza prevede 15 interventi complessivi, suddivisi in tre macroaree da sostenere, ovvero la domanda (10,93 miliardi), le infrastrutture (3,27 miliardi) ... Leggi su quattroruote (Di martedì 12 gennaio 2021) Interventi più coraggiosi per la transizione alla. quanto chiede al governo-e, associazione dedicata allo sviluppo della(alla quale prendono parte grandi gruppi come FCA, Volkswagen Italia e Renault, ma anche Tesla, Volvo, Enel X e ALD Automotive), con proposte per 18,7di euro complessivi che rivedono in parte la bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza, necessario per l'accesso al. Fondi rimodulati. Con un orizzonte temporale che arriva al 2026, la rimodulazione delle risorse della discussa bozza prevede 15 interventi complessivi, suddivisi in tre macroaree da sostenere, ovvero la domanda (10,93), le infrastrutture (3,27) ...

