Recovery | Cantiere Navale Vittoria | riconoscere strategicità industria navalmeccanica

(Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) – A poche ore dal Consiglio dei Ministri che potrebbe dare il via libera alPlan, il, azienda leader nella progettazione e costruzione di imbarcazioni militari e paramilitari, commerciali e dal lavoro, chiede che il piano nazionale di ripresa riconosca l’importanza strategica dell’. “IlPlan è una grande opportunità per la ripartenza del Paese- afferma Luigi Duò, componente del CdA del- auspichiamo che nella ripartizione del fondo si tenga conto della centralità e dell’importanza strategica dell’che rappresenta l’1% del Pil ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Cantiere

Adnkronos

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - A poche ore dal Consiglio dei Ministri che potrebbe dare il via libera al Recovery Plan, il Cantiere Navale Vittoria, azienda leader nella progettazione e costruzione di im ...In questo difficile momento per la cantieristica privata e lo shipping l'azienda suggerisce due interventi: il sostegno per l’acquisizione di nuove commesse e/o il mantenimento di quelle già acquisite ...