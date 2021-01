Raw puntata 11 gennaio | Drew McIntyre positivo al Covid-19 sfida Goldberg alla Royal Rumble

TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante l'ultima puntata di #WWERAW - TSOWrestling : Triple H parteciperà alla prossima puntata di #WWERaw! - Tuttowrestling : #News #Raw Triple H aprirà la puntata di Raw - Tuttowrestling : #News #DrewMcIntyre Voci sulle modifiche alla puntata di Raw di stasera - SpazioWrestling : WWE: Aggiornamenti sulla puntata di Raw dopo la positività di Drew McIntyre #WWE #WWERAW -

Ultime Notizie dalla rete : Raw puntata

Triple H è stato annunciato che aprirà la prossima puntata di Monday Night RAW ma non è stato rivelato quello che sarà il suo ruolo. The Game non compare ormai da diversi mesi negli show WWE e si sta ...11 Gennaio 2021 Tanti cambiamenti in vista per la puntata di Raw, che col passare delle ore diventa sempre più interessante, si parla di un grande Main Event ...