Qui Fiorentina | sono 22 i convocati per la sfida di Coppa Italia contro l’Inter

I convocati da Prandelli per la sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter Domani la Fiorentina ospiterà l'Inter allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze negli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021. In vista della partita casalinga, Cesare Prandelli ha diramato l'elenco dei convocati, composto da 22 giocatori. PORTIERI: Dragowski, Terracciano DIFENSORI: Barreca, Biraghi, Caceres, Dalle Mura, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti CENTROCAMPISTI: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Eysseric, Borja Valero, Krastev ATTACCANTI: Callejon, Kouame, Montiel, Vlahovic

