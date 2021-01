Qui era un bambino | oggi l’attore è al centro del gossip | lo riconoscete?

Leggi su chenews

(Di martedì 12 gennaio 2021) Qui era unè un grande attore e negli ultimi giorni è finito aldelper il suo appena nato amore con la conduttrice italiana. foto facebookAvete capito di chi si tratta? In questa foto era davvero molto piccolo, eppureè uno dei volti maggiormente amati, ha ottenuto il successo grazie ad una soap opera e si sta preparando per i nuovi progetti anche in Italia. Prima di svelarvi di chi si tratta, vi regalo qualche altro indizio, è da giorni che si parla del suo presunto flirt con una nota conduttrice italiana e propriosono finalmente arrivate le prove del loro amore appena sbocciato. Lei è Diletta Leotta e le foto sono quelle pubblicate dal settimanale Chi e riportate anche sui social, allora siete riuscita a capire di quale ...