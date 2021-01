"Questa si chiama politica". Renzi risponde a Conte: "Sia chi è l'irresponsabile?", maggioranza finita (Di martedì 12 gennaio 2021) "Non siamo irresponsabili". Matteo Renzi risponde a botta calda a Giuseppe Conte, che aveva appena avvisato che se Italia Viva si sfilerà non nascerà nessuna nuova maggioranza con i Renziani al suo interno. Di fatto, l'ennesimo antipasto della crisi di governo che salvo imprevisti arriverà in serata, quando dopo il Cdm che darà il via libera al Recovery Plan le ministre Renziane Bellanova e Bonetti rassegneranno le loro (annunciatissime) dimissioni. "Quello che noi stiamo facendo si chiama politica: studiare le carte, fare proposte, dare idee - spiega Renzi sui suoi social -. Molti pensano che fare politica sia solo mettere un like. Noi in Italia Viva pensiamo che fare politica sia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) "Non siamo irresponsabili". Matteoa botta calda a Giuseppe, che aveva appena avvisato che se Italia Viva si sfilerà non nascerà nessuna nuovacon iani al suo interno. Di fatto, l'ennesimo antipasto della crisi di governo che salvo imprevisti arriverà in serata, quando dopo il Cdm che darà il via libera al Recovery Plan le ministreane Bellanova e Bonetti rassegneranno le loro (annunciatissime) dimissioni. "Quello che noi stiamo facendo si: studiare le carte, fare proposte, dare idee - spiegasui suoi social -. Molti pensano che faresia solo mettere un like. Noi in Italia Viva pensiamo che faresia ...

