Quelli che “bucano” Google Meet per trasmettere video porno all’open day dell’asilo

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tempi di pandemia, tempi di incontri online. Ovviamente, anche gli open day presso le scuole di ogni ordine e grado avvengono sulle piattaforme per la DaD. L’idea di un asilo in provincia di Arezzo era quella di organizzare una tre giorni di incontri per conoscere le famiglie dei futuri alunni. Peccato che tutti gli incontri siano stati bloccati da un intervento indesiderato:hard suche hanno fortemente compromesso la buona riuscita dell’iniziativa. LEGGI ANCHE > I neonazisti che sanno farsi riconoscere anche via Zoomhard sudayPresso l’istituto scolastico di Lucignano-Marciano, infatti, al posto di una tessera con il volto di una maestra sono comparse inequivocabili immagini a luci rosse ...