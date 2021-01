Quel tweet di Salvini in favore della deputata Usa che ha incitato all’insurrezione pro-Trump (Di martedì 12 gennaio 2021) C’è una storia sotto traccia che vale la pena di essere raccontata a margine degli eventi di Capitol Hill, dell’assalto al Congresso Usa e della politica nostrana. Partiamo dall’inizio: il primo luglio 2020 il leader della Lega Matteo Salvini, che da sempre ha “lisciato” i più ferventi Trumpiani, twitta un messaggio che spiazza i suoi elettori e che sfugge agli occhi dei cronisti. Si congratula con una sconosciuta candidata al Congresso degli Stati Uniti, Lauren Boebert, che a novembre sarà poi eletta nel suo collegio in Colorado. Boebert ha appena sconfitto alle primarie del Partito repubblicano il deputato uscente Scott Tipton, che aveva l’appoggio ufficiale del presidente Trump. Congratulations on your impressive win, Lauren! "If you can dream it, you can do it" #Maga #Trump2020 ... Leggi su tpi (Di martedì 12 gennaio 2021) C’è una storia sotto traccia che vale la pena di essere raccontata a margine degli eventi di Capitol Hill, dell’assalto al Congresso Usa epolitica nostrana. Partiamo dall’inizio: il primo luglio 2020 il leaderLega Matteo, che da sempre ha “lisciato” i più ferventiiani, twitta un messaggio che spiazza i suoi elettori e che sfugge agli occhi dei cronisti. Si congratula con una sconosciuta candidata al Congresso degli Stati Uniti, Lauren Boebert, che a novembre sarà poi eletta nel suo collegio in Colorado. Boebert ha appena sconfitto alle primarie del Partito repubblicano il deputato uscente Scott Tipton, che aveva l’appoggio ufficiale del presidente. Congratulations on your impressive win, Lauren! "If you can dream it, you can do it" #Maga #2020 ...

