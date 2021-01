Quanto guadagna Matteo Renzi | lo stipendio del leader di Italia Viva

Leggi su tpi

(Di martedì 12 gennaio 2021)ildi? È la domanda che in molti si stanno ponendo in questo periodo di ristrettezze economiche a causa dell’epidemia di Covid, ma anche in questi giorni in cui l’ex premier è tornato al centro della politicana, minacciando a più riprese una crisi di governo. Il tema dei costi della politica, infatti, è sempre molto attuale, ma sta tornando sempre di più al centro del dibattito a causa delle enormi difficoltà economiche con cui fanno e dovranno fare i conti moltissimini. Ma qual è lodi? In qualità di senatore della Repubblica, carica che ricopre dal 4 marzo 2018,...