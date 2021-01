Qualificazioni Australian Open | Gatto-Monticone eliminata al secondo turno da Savinykh

(Di martedì 12 gennaio 2021) Si ferma all’avventura Giuliaalledegli. L’azzurra è stata sconfitta 6-4 7-6(8) dalla russa Valeria. Una partita molto equilibrata nella quale la 29enne nativa di Ekaterinburg ha gestito meglio i momenti chiave del match. La piemontese parte male cedendo subito un break al primo game ma è bravissima a reagire immediatamente piazzando il contro break (1-1). Il set è molto equilibrato tanto che nel sesto e settimo game le giocatrici trovano un break che fissa il parziale 4-3 in favore di. La russa, dopo aver gestito bene il propriodi servizio, mette in crisi l’italiana e allunga trovando il terzo break del suo ...

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Australian

Qualificazioni Australian Open femminile 2021, programma e orari di mercoledì 13 gennaio. In campo Errani e Cocciaretto ...Può sorridere Elisabetta Cocciaretto al termine del secondo turno delle qualificazioni agli Australian Open 2021. L'azzurrina (n.132 WTA), a Dubai (Emirati Arabi Uniti), ha sconfitto in due set, per 6 ...