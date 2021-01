Qualificazioni Australian Open 2021, Elisabetta Cocciaretto la spunta e accede al turno decisivo. Sconfitta Benoit in due set (Di martedì 12 gennaio 2021) Può sorridere Elisabetta Cocciaretto al termine del secondo turno delle Qualificazioni agli Australian Open 2021. L’azzurrina (n.132 WTA), a Dubai (Emirati Arabi Uniti), ha sconfitto in due set, per 6-4 7-6 (2), la belga Marie Benoit (n.237 del mondo). Una prestazione di grinta e di determinazione per la classe 2001 nativa di Ancona, in un confronto durato 2 ore e 9 minuti di gioco. Con questo risultato, quindi, Cocciaretto è a un passo dal main draw dello Slam Australiano e sulla sua strada ci sarà la francese Harmony Tan (n.234 del ranking), uscita vittoriosa dalla partita contro la più quotata americana (testa di serie n.12 del tabellone delle Qualificazioni) Caty McNally, n.121 WTA. Nel primo set ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) Può sorridereal termine del secondodelleagli. L’azzurrina (n.132 WTA), a Dubai (Emirati Arabi Uniti), ha sconfitto in due set, per 6-4 7-6 (2), la belga Marie(n.237 del mondo). Una prestazione di grinta e di determinazione per la classe 2001 nativa di Ancona, in un confronto durato 2 ore e 9 minuti di gioco. Con questo risultato, quindi,è a un passo dal main draw dello Slamo e sulla sua strada ci sarà la francese Harmony Tan (n.234 del ranking), uscita vittoriosa dalla partita contro la più quotata americana (testa di serie n.12 del tabellone delle) Caty McNally, n.121 WTA. Nel primo set ...

