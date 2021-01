PS5 di nuovo su Amazon domani 13 gennaio? Ecco cosa succede (Di martedì 12 gennaio 2021) La PS5 sarà di nuovo disponibile su Amazon domani 13 gennaio 2021? È la domanda che si stanno ponendo tantissimi appassionati della console giapponese che vorrebbero provare ad acquistarla dopo il sold-out precedente a Natale. Al momento non ci sono conferme ufficiali di disponibilità di console PS5 su Amazon a partire da domani. La notizia che sta rimbalzando in queste ore sul web e che sta diventando virale sui social non trova conferme ufficiali né da Sony né da Amazon. Meglio quindi non metterci troppe speranze: è possibile comunque monitorare le pagine di vendita per controllare se davvero arriverà un restock della PS5. Fino a questo momento i restock sono avvenuti tutti di giovedì, e quindi la consuetudine inviterebbe ad avere ulteriore prudenza. L’origine del ... Leggi su android-news.eu (Di martedì 12 gennaio 2021) La PS5 sarà didisponibile su132021? È la domanda che si stanno ponendo tantissimi appassionati della console giapponese che vorrebbero provare ad acquistarla dopo il sold-out precedente a Natale. Al momento non ci sono conferme ufficiali di disponibilità di console PS5 sua partire da. La notizia che sta rimbalzando in queste ore sul web e che sta diventando virale sui social non trova conferme ufficiali né da Sony né da. Meglio quindi non metterci troppe speranze: è possibile comunque monitorare le pagine di vendita per controllare se davvero arriverà un restock della PS5. Fino a questo momento i restock sono avvenuti tutti di giovedì, e quindi la consuetudine inviterebbe ad avere ulteriore prudenza. L’origine del ...

