PS5 a tema PS2 pubblicizzate e poi cancellate | la società accusata di truffa ' È ingiusto'

Leggi su eurogamer

(Di martedì 12 gennaio 2021) Come ormai saprete, SUP3R5, l'azienda dietro la personalizzazione di alcune PS5 aPS2 per celebrare i 30 anni del marchio, ha recentemente cancellato gli ordini effettuati da alcuni fan in seguito a minacce, promettendo di rimborsare tutti coloro che avevano prenotato una console. Ebbene, ora ci sono diversi YouTuber che hanno creato video in cui accusano ladie di avere anche delle prove: SUP3R5 non ci sta e ha dichiarato che le accuse dei content creator sono state fatte apposta per avere più like. In una dichiarazione rilasciata dalla, SUP3R5 ha tentato di affrontare questa situazione e spiegare esattamente cosa è successo con il lancio. Laha affermato che le voci sullaerano emerse in parte a causa del fatto che si tratta di una startup, ...