Problema lingua Android Auto: arriva la soluzione ufficiale (Di martedì 12 gennaio 2021) Il più grande Problema di Android Auto finora è stato quello legato alla vicenda dei messaggi pronunciati in una lingua diversa dall’assistente digitale, che proprio non sembrava volerne sapere di essere risolto. Le prime testimonianze risalgono all’estate del 2019, e finora non c’era stato verso di vedere la situazione rientrare. Tanti utenti si erano messi all’opera per cercare di risolvere a modo loro, purtroppo spesso con metodi che non avevano dato il risultato sperato. Uno in particolare, però, pare essere la soluzione definitiva al Problema di Android Auto, anche su indicazione della stessa Google. Come riportato da ‘support.google.com‘, qualora l’assistente dovesse leggere messaggi in una lingua che non è la propria, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Il più grandedifinora è stato quello legato alla vicenda dei messaggi pronunciati in unadiversa dall’assistente digitale, che proprio non sembrava volerne sapere di essere risolto. Le prime testimonianze risalgono all’estate del 2019, e finora non c’era stato verso di vedere la situazione rientrare. Tanti utenti si erano messi all’opera per cercare di risolvere a modo loro, purtroppo spesso con metodi che non avevano dato il risultato sperato. Uno in particolare, però, pare essere ladefinitiva aldi, anche su indicazione della stessa Google. Come riportato da ‘support.google.com‘, qualora l’assistente dovesse leggere messaggi in unache non è la propria, ...

Mr_Mrk1 : @locopartenopeo @CasariniR Il problema è che non sa nemmeno lui quale sia la sua lingua. - locopartenopeo : @CasariniR La nostra lingua è riconosciuta dall'UNESCO. Il problema è l'uso che ne fate della vostra. - emaapajazetovic : @BotterGabriele @97Francesco97 Dipende cosa intendi per faticato, se mi dicono che non hanno mai avuto alcun tipo d… - ventodelleidee : @felice_modica Il problema non è la lingua italiana ( ...un attimo di sbandamento mentale) ma il fatto che un giorn… - Vitomasel : @cippiriddu Il mio precedente account mi localizzò in Korea. Qualcuno aveva rubato le mie credenziali e cambiato tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Problema lingua Problema lingua Android Auto: arriva la soluzione ufficiale OptiMagazine Papa Francesco contro aborto/ “Non è giusto cancellare vita per risolvere problema”

Papa Francesco su aborto: "Non è un problema religioso, ma umano. Non è giusto cancellare vita per risolvere problema, affittare un sicario per uccidere".

Gombrowicz, in una lingua sfrenata, i trionfi dell’inautenticità

I teorici della letteratura come polisistema sostengono che, a determinate condizioni, anche la letteratura tradotta può assumere una posizione centrale nel sistema di una letteratura nazionale. La nu ...

Papa Francesco su aborto: "Non è un problema religioso, ma umano. Non è giusto cancellare vita per risolvere problema, affittare un sicario per uccidere".I teorici della letteratura come polisistema sostengono che, a determinate condizioni, anche la letteratura tradotta può assumere una posizione centrale nel sistema di una letteratura nazionale. La nu ...