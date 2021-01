Primum vivere. M5S alza un muro di cartone contro Boschi ministro

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 12 gennaio 2021) È tutto un “vediamo”, “aspettiamo”, “non prendiamo decisioni affrettate”, “dipreferisco non parlare...”. Digerire Maria Elena si può? Perché no. E questa è una novità in campo pentastellato, se si pensa che Meb è sempre stata la nemica giurata del grillismo dai tempi del governo targato Matteo Renzi, del decreto “Salva banche” e della riforma costituzionale. Ma anche dopo perché in quest’anno e mezzo di esecutivo giallorosso la più critica e la più distanze tra i renziani è sempre stata lei. Il Movimento 5 Stelle e il mondo che gli gira attorno, al solo sentir nominare il nome dell’ex ministra delle Riforme, sembrano gridare allo scandalo: “Mai con Meb nel Conte ter”. Ma guardando dentro i piani alti e nelle strategie di chi conta davvero ai vertici del palazzo pentastellato, la barricata antirisulta assai meno rocciosa di quanto ...