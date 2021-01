Primavalle | ruba viagra e scappa | è caccia all’uomo

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 gennaio 2021) Roma – Due scatole die 300 euro in contanti. Questo il bottino di un uomo che ieri alle 17.30 circa ha messo a segno una rapina in una farmacia di Piazza Pio IX, in zona, a Roma. L’uomo armato di pistola ha messo a segno il colpo ed e’ fuggito. Indagini in corso da parte del Distretto di Polizia Aurelio di Roma.