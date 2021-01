Pressing del Cts su Conte per la proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio (Di martedì 12 gennaio 2021) Francesca Galici Il Cts chiede al governo di prorogare fino al 31 luglio lo stato di emergenza del Paese ed esprime preoccupazione per la situazione italiana Il Comitato tecnico scientifico è chiaro nelle sue indicazioni il Paese è in piena crisi epidemica e lo stato di emergenza dev'essere prorogato fino al 31 luglio. Sarebbe questa la linea dettata dagli esperti al governo in vista del nuovo Dpcm che, a meno di rinvii, dovrà essere firmato da Giuseppe Conte entro il prossimo 16 gennaio. Il 31 gennaio scadrà l'attuale proroga: il primo stato di emegenza era stato dichiarato dal governo esattamente un anno prima, il 31 gennaio 2020, ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 gennaio 2021) Francesca Galici Il Cts chiede al governo direal 31lodidel Paese ed esprime preoccupazione per la situazione italiana Il Comitato tecnico scientifico è chiaro nelle sue indicazioni il Paese è in piena crisi epidemica e lodidev'esseretoal 31. Sarebbe questa la linea dettata dagli esperti al governo in vista del nuovo Dpcm che, a meno di rinvii, dovrà essere firmato da Giuseppeentro il prossimo 16 gennaio. Il 31 gennaio scadrà l'attuale: il primodi emegenza eradichiarato dal governo esattamente un anno prima, il 31 gennaio 2020, ...

petergomezblog : Recovery plan, ok di Renzi dopo la spinta del Colle: “Approviamo questo benedetto piano, ma spendiamo bene i soldi” - andremac83 : @ChrisRaimondo1 @RisorgINT Mi fa più paura la gestione del pallone nel pressing della fiorentina,sopratutto quando… - GiampaoloGalli : RT @Aleksandra_Geor: #Governo, strappo sempre più vicino in maggioranza in vista del #CDM di stasera. #Renzi continua il pressing sul #MES… - Frances61000354 : RT @_emifrancesca: #gregorelli Io NON credo al complotto del work per ??. Credo a dinamiche spinte e forzate dagli autori e a pressing psico… - Aleksandra_Geor : #Governo, strappo sempre più vicino in maggioranza in vista del #CDM di stasera. #Renzi continua il pressing sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Pressing del Pressing del Cts su Conte per la proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio il Giornale Governo: Renzi-Conte "grande freddo" e CdM di fuoco

(Teleborsa) - Una crisi nel bel mezzo della seconda ondata della pandemia: uno scenario tutt'altro che rassicurante che però potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Il condizionale è d'obbligo vis ...

Tovalieri: "Lazio, vincere il derby in ottica quarto posto. E l'uomo chiave..."

Ai microfoni di TMW, l'ex bomber Sandro Tovalieri ha parlato del derby: "Se lo vince la Roma, sarebbe un confronto diretto vinto che le permetterebbe di rimanere in scia Milan e ...

(Teleborsa) - Una crisi nel bel mezzo della seconda ondata della pandemia: uno scenario tutt'altro che rassicurante che però potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Il condizionale è d'obbligo vis ...Ai microfoni di TMW, l'ex bomber Sandro Tovalieri ha parlato del derby: "Se lo vince la Roma, sarebbe un confronto diretto vinto che le permetterebbe di rimanere in scia Milan e ...