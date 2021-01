Premier League: Everton e Manchester Utd vincono di misura (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella serata di Premier League, Everton e Manchester United vincono di misura rispettivamente contro Wolverhampton e Burnley. I Red Devils ringraziano Paul Pogba, i Toffees di Ancelotti Michael Keane. Come sono andate le partite di Premier League? Wolves-Everton L’Everton porta casa tre punti pesantissimi in vista della lotta alla vetta. La formazione di Ancelotti ha sbloccato il match al 6?, con una conclusione di Iwobi. Il Wolverhampton, dopo un inizio poco fluido e dinamico, inizia a creare gioco. La pareggia al 14? con uno dei tanti portoghesi dei Lupi, Thiago Neves. La rete stabilisce un pareggio che dura fino al 77? minuto di gioco, appena Keane si inventa il sigillo della vittoria finale. Con questo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella serata diUniteddirispettivamente contro Wolverhampton e Burnley. I Red Devils ringraziano Paul Pogba, i Toffees di Ancelotti Michael Keane. Come sono andate le partite di? Wolves-L’porta casa tre punti pesantissimi in vista della lotta alla vetta. La formazione di Ancelotti ha sbloccato il match al 6?, con una conclusione di Iwobi. Il Wolverhampton, dopo un inizio poco fluido e dinamico, inizia a creare gioco. La pareggia al 14? con uno dei tanti portoghesi dei Lupi, Thiago Neves. La rete stabilisce un pareggio che dura fino al 77? minuto di gioco, appena Keane si inventa il sigillo della vittoria finale. Con questo ...

Ai Red Devils, nel recupero contro il Burnley, basta una rete a metà ripresa di Pogba: Liverpool staccato, ora è a -3. I Toffees di Ancelotti espugnano

