Premier League | Ancelotti non stecca | l’Everton sale al quarto posto | adesso tocca a Klopp La classifica aggiornata

L'Everton batte 1-2 il Wolwerempton.I Toffies volano in Premier League, ottenendo risultati sempre più importanti al fine di un prestigioso posizionamento in classifica. Anche merito di Carlo Ancelotti, che ha saputo dare l'ennesima dimostrazione di una grande preparazione e di una personalità fuori da qualsivoglia standard. Grazie alle reti di Iwobi e Keane, la compagine di Liverpool sale momentaneamente al quarto posto, scavalcando il Tottenham e portandosi ad un solo punto proprio dai rivali cittadini guidati da Jurgen Klopp.

