Poteri a Roma Capitale, Meloni: "Sono d'accordo con il sindaco Raggi. Ma dov'era finora?" (video) (Di martedì 12 gennaio 2021) Sì ai Poteri speciali per Roma Capitale. Sì a un tavolo bipartisan per rivedere lo status e i finanziamenti della Città Eterna. Giorgia Meloni non dice di no. Dovrebbe stare a cuore a tutti i partiti, ma finora non è stato così, dice. "Roma è una città molto complessa", spiega intervenendo in consiglio comunale da remoto davanti alla sindaca Raggi. "Come si potrebbe pretendere di vederla governata con gli stessi Poteri di una città da 1000 abitanti?", domanda retoricamente la leader di Fratelli d'Italia. Partito che da sempre e in tutte le sedi ha lavorato per affidare alla Capitale Poteri 'speciali'. Idonei a una Capitale. Come accade in tutte le nazioni europee.

