Pomezia | allevamento ‘da incubo’ di cani da caccia | cuccioli sommersi da feci e urina nei box FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 gennaio 2021) Le Guardie Zoofile Ambientali Noorsa di Roma hanno effettuato una verifica in unle dida“da incubo” a: ecco come erano detenuti iLa verifica ha messo in evidenza la presenza diin abbondanza nei box, numerosinon adeguatamente protetti dalle intemperie, mentre alcuni in una struttura non adeguata, con box ricavati da elementi di fortuna. Inoltre l’assoluta mancanza del rispetto delle norme per la corretta detenzione dei, secondo il regolamento comunale animali die secondo la legge 34/97 Regione Lazio. Le guardie, dopo la verifica hanno emesso sanzioni amministrative ...