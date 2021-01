Poliziotti danno permessi di soggiorno in cambio di soldi, viaggi e regali: 2 arresti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Repertorio In cambio di denaro, viaggi, pasti in ristoranti esclusivi e anche vestiti, due Poliziotti hanno agevolato le procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno di alcuni stranieri. E uno ... Leggi su milanotoday (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Repertorio Indi denaro,, pasti in ristoranti esclusivi e anche vestiti, duehanno agevolato le procedure per il rilascio deididi alcuni stranieri. E uno ...

Poliziotti danno permessi di soggiorno in cambio di soldi, viaggi e regali: 2 arresti

Sono arrivati oggi a Rieti nuovi Agenti della Polizia di Stato, inviati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per un ulteriore rinforzo dell’organico della Questura. Il Questore di Rieti, Dott.ssa ...

