Piste ciclabili: Roma dà l’esempio. Ecco come si fanno (Di martedì 12 gennaio 2021) “Si-può-fare…”. La celebre frase di Gene Wilder – dottor Frederick Frankenstein nel film del 1974 di Mel Brooks – oggi potrebbe essere pronunciata dalla gran parte dei sindaci d’Italia.guardando la ‘creatura’ creata – non in laboratorio ma con un foglio e una matita nel suo ufficio – da Virginia Raggi. “Quella che vedete – spiega il sindaco di Roma Capitale – è la pista ciclabile che collega Villa Ada a Villa Borghese. Si tratta di un intervento coordinato dal Dipartimento lavori pubblici del Comune. E’ stato completamente riqualificato questo percorso che si snoda nella zona nord della città collegando le due splendide ville storiche. Un nuovo asfalto e una nuova segnaletica ciclopedonale caratterizzano la pista che è finalmente a disposizione dei cittadini”. Bello e funzionale ma ora per la Raggi inizia il… difficile. Tutti i Municipi chiederanno che il progetto ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 12 gennaio 2021) “Si-può-fare…”. La celebre frase di Gene Wilder – dottor Frederick Frankenstein nel film del 1974 di Mel Brooks – oggi potrebbe essere pronunciata dalla gran parte dei sindaci d’Italia.guardando la ‘creatura’ creata – non in laboratorio ma con un foglio e una matita nel suo ufficio – da Virginia Raggi. “Quella che vedete – spiega il sindaco diCapitale – è la pista ciclabile che collega Villa Ada a Villa Borghese. Si tratta di un intervento coordinato dal Dipartimento lavori pubblici del Comune. E’ stato completamente riqualificato questo percorso che si snoda nella zona nord della città collegando le due splendide ville storiche. Un nuovo asfalto e una nuova segnaletica ciclopedonale caratterizzano la pista che è finalmente a disposizione dei cittadini”. Bello e funzionale ma ora per la Raggi inizia il… difficile. Tutti i Municipi chiederanno che il progetto ...

La città spagnola di Valencia conferma il suo animo vivace e accogliente anche nel 2021 e annuncia tante novità per il prossimo anno, dagli eventi culturali agli anniversari imperdibili, senza tralasc ...

Riceviamo e pubblichiamo, un comunicato dell'Associazione Bicincittà VCO, contenente alcune riflessioni e proposte sulla questione della rete ciclabile nell'area Toce-Lago Maggiore.

