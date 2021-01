Pirlo | «Battiamo il Genoa per arrivare in fondo alla Coppa Italia»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 gennaio 2021)presenta Juve: le dichiarazionivigilia del match dicontro i rossoblu. Così il tecnico bianconero Appena il tempo di archiviare la vittoria dello Stadium con il Sassuolo ed è subito vigilia diper Andreae la Juventus. I bianconeri saranno impegnati domani sera all’Allianz Stadium contro i rossoblù. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS VAI SU JUVENEWS24 Tante le assenze per il tecnico bianconero che dovrà fare di necessità virtù, anche in vista del match scudetto di domenica con l’Inter. Le dichiarazioni del tecnico bianconero.– «Una partita importante, inizia la. Sembra che non interessi a nessuno, ma poi ...