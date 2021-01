Pioli sulla Coppa Italia: “Il Milan proverà a vincerla” (Di martedì 12 gennaio 2021) Il mister del Milan Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista. L’allenatore rossonero è soddisfatto della sua squadra e si pone alcuni obiettivi. Ecco quali. A poche ore dall’incontro per… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 12 gennaio 2021) Il mister delStefanoha rilasciato una lunga intervista. L’allenatore rossonero è soddisfatto della sua squadra e si pone alcuni obiettivi. Ecco quali. A poche ore dall’incontro per… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

L'allenatore rossonero ha parlato a Milan Tv alla vigilia della sfida di Coppa Italia col Torino: 'Zlatan deve ritrovare minutaggio'. Dopo il successo per 2-0 in campionato, sarà ancora Milan-Torino.

DAL 3-5-2 AGLI INFORTUNI: I PRO E I CONTRO DELL'AFFARE CONTI

Problemi fisici dai quali Conti sembra essersi completamente ripreso, anche se lo spazio al Milan si è fatto strettissimo con l'esplosione definitiva di Calabria ed il cambio di modulo di Pioli. Papà ...

