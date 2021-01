Pino Daniele, la rivelazione della figlia Cristina 6 anni dopo l’addio: “Sono segnali” (Di martedì 12 gennaio 2021) Nel sesto anniversario della morte di Pino Daniele, la figlia Cristina lo ricorda con una rivelazione che emoziona i fan. Il suo racconto nel salotto di Barbara d’Urso, Domenica Live, dove ha dichiarato di aver ricevuto un “segnale” particolare dal padre scomparso. Cristina Daniele: il ricordo del padre Pino a 6 anni dall’addio Cristina Daniele ricorda il padre, Pino, in un intervento denso di emozioni a Domenica Live. La morte dell’artista, nel 2015, ha sconvolto il mondo della musica e la sua famiglia, e la figlia ripercorre il loro rapporto con parole ricche d’affetto. Il loro rapporto era ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Nel sestoversariomorte di, lalo ricorda con unache emoziona i fan. Il suo racconto nel salotto di Barbara d’Urso, Domenica Live, dove ha dichiarato di aver ricevuto un “segnale” particolare dal padre scomparso.: il ricordo del padrea 6dalricorda il padre,, in un intervento denso di emozioni a Domenica Live. La morte dell’artista, nel 2015, ha sconvolto il mondomusica e la sua famiglia, e laripercorre il loro rapporto con parole ricche d’affetto. Il loro rapporto era ...

welikeduel : A me me piace 'o blues, di Pino Daniele. Tahnee Rodriguez e la #propagandaorkestra #propagandalive - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST 6?4?esimi di finale ?????????? Vota, RT e fai votare la più bella CANZONE ITALIANA di tutti i tempi tra: 1) 24 mil… - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST 6?4?esimi di finale ?????????? Vota, RT e fai votare la più bella CANZONE ITALIANA di tutti i tempi tra: 1) E non… - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST 6?4?esimi di finale ?????????? Vota, RT e fai votare la più bella CANZONE ITALIANA di tutti i tempi tra: 1) Buonan… - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST 6?4?esimi di finale ?????????? Vota, RT e fai votare la più bella CANZONE ITALIANA di tutti i tempi tra: 1) A me m… -