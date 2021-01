Pinamonti, Reynolds e il mercato in uscita: le parole di Foggia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Pasquale Foggia ha confermato il forte interesse per Andrea Pinamonti e la trattativa in stato avanzato che potrebbe condurre il terzino americano Bryan Reynolds in giallorosso. Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Foggia ha lasciato intendere che l’accordo con l’attaccante è stato ultimato e che è l’Inter ad aver frenato nelle ultime ore. Se infatti Pinamonti dovesse partire, Conte si ritroverebbe senza un sostituto: “Pinamonti è un attaccante che ci piace, abbiamo parlato con l’Inter che a sua volta sta facendo le sue valutazioni. Noi siamo qui e aspettiamo, ma è chiaro che lo vorremmo già per questa stagione. Mancano 19 punti a quota 40 ma farli sarà durissima, quindi siamo vigili sul mercato. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Pasqualeha confermato il forte interesse per Andreae la trattativa in stato avanzato che potrebbe condurre il terzino americano Bryanin giallorosso. Intervenuto ai microfoni di Sportitalia,ha lasciato intendere che l’accordo con l’attaccante è stato ultimato e che è l’Inter ad aver frenato nelle ultime ore. Se infattidovesse partire, Conte si ritroverebbe senza un sostituto: “è un attaccante che ci piace, abbiamo parlato con l’Inter che a sua volta sta facendo le sue valutazioni. Noi siamo qui e aspettiamo, ma è chiaro che lo vorremmo già per questa stagione. Mancano 19 punti a quota 40 ma farli sarà durissima, quindi siamo vigili sul. ...

sportli26181512 : #Benevento, è il giorno di Reynolds: In attacco non scema l’interesse dei sanniti per Andrea Pinamonti dell’Inter… - Max_Mogavero : #Benevento, giorni caldi per i primi rinforzi: per Pinamonti serve tempo, si punta a chiudere per Reynolds #seriea… - IamCALCIO : Il mercato sta entrando nel vivo ed il #Benevento attende due rinforzi. Per #Reynolds la strada sembra tracciata; p… - MMarcaccioli : RT @NicoloAiazzone: Il Benevento acquista Pinamonti e Reynolds. Il Genoa acquista Strootman e Sokratis. Il Cagliari acquista Nainngolan. La… - Calciomerc : Pippo #Inzaghi è pronto ad accogliere #Pinamonti, manca solo l’ok di #Conte e la punta sarà giallorossa operazione… -