Pierpaolo Pretelli furioso con la sua famiglia: il duro sfogo dopo la diretta del GF VIP 5 (Di martedì 12 gennaio 2021) Non l'ha presa affatto bene Pierpaolo Pretelli. L'ennesima frecciata, l'ennesima parola della sua famiglia contro di lui. Non se lo aspettava di essere anche "tradito" da suo fratello. E mentre nella casa del Grande Fratello VIP 5 dopo aver letto l'intervista di Giulio, tutti consolavo Pier dicendogli che forse le sue parole erano state anche tagliate e ricucite, l'ex velino continuava a ripensarci. Ha detto ai suoi compagni infatti che aveva chiesto alla sua famiglia di non partecipare ai talk, di non rilasciare interviste. Ma a quanto pare qualcosa non deve aver funzionato visto che suo fratello da 4 mesi è ospite fisso a parlare di lui nei salotti di Barbara d'Urso. Solo che a quanto pare, fino a qualche tempo fa andava tutto bene, visto che era chiamato a commentare il nulla, ossia la storia ...

