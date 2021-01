Pieces of a Woman, il regista: “Volevo fare un film emotivo: i sentimenti al cinema ormai sono quasi un tabù” (Di martedì 12 gennaio 2021) Intervista a Kornél Mundruczó e Kata Wéber, regista e sceneggiatrice di Pieces of a Woman, film con protagonista Vanessa Kirby nel ruolo di una donna che deve elaborare un lutto. Dopo essere stato presentato in concorso alla 77esima Mostra Internazionale d'Arte cinematografica di Venezia, Pieces of a Woman è arrivato su Netflix il 7 gennaio. La pellicola segue Martha, interpretata da Vanessa Kirby (premiata con la Coppa Volpi alla migliore attrice), donna che sta per partorire e decide di farlo in casa, aiutata semplicemente dal suo compagno, Sean (Shia LaBoeuf) e da una levatrice. Il parto non va però come sperato e all'immensa gioia di sostituisce una voragine nera di disperazione, perdita e sensi di colpa. Ognuno reagisce a modo suo: la madre di Martha, Elizabeth (il ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 gennaio 2021) Intervista a Kornél Mundruczó e Kata Wéber,e sceneggiatrice diof acon protagonista Vanessa Kirby nel ruolo di una donna che deve elaborare un lutto. Dopo essere stato presentato in concorso alla 77esima Mostra Internazionale d'Artetografica di Venezia,of aè arrivato su Netflix il 7 gennaio. La pellicola segue Martha, interpretata da Vanessa Kirby (premiata con la Coppa Volpi alla migliore attrice), donna che sta per partorire e decide di farlo in casa, aiutata semplicemente dal suo compagno, Sean (Shia LaBoeuf) e da una levatrice. Il parto non va però come sperato e all'immensa gioia di sostituisce una voragine nera di disperazione, perdita e sensi di colpa. Ognuno reagisce a modo suo: la madre di Martha, Elizabeth (il ...

WeCinema : Prodotto da Martin Scorsese e diretto da Kornél Mundruczó, da pochi giorni è on demand 'Pieces of a Woman', con… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Pieces of a Woman, il regista: “Volevo fare un film emotivo: i sentimenti al cinema ormai sono quasi un ta… - sunflowiall : Ancora non sono riuscita a vedere Pieces of a Woman ?? - PunkLullaby : Devo ritagliarmi del tempo per vedere Pieces of a woman, voglio proprio vederlo - invisiblestrngs : Però è vero che devo ancora guardare alcune delle uscite più importanti tipo mank/ chicago 7/ pieces of a woman etc -